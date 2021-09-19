Ученые провели опрос о сексе с роботами: результаты

Сексологи провели новый опрос, чтобы узнать, сколько людей занялись бы сексом с роботом, сообщает УНИАН.

Как пишет LadBible, опрос проводили с помощью чатбота Tidio.

Отмечается, что и среди мужчин, и среди женщин 42% ответивших сказали, что не отказались бы заняться любовью с роботом.

39% из всех опрошенных отметили, что могли бы поддерживать романтическую связь с обладателем искусственного интеллекта.

Кроме того, опрос показал, что 69% респондентов верят, что роботы могут лишить их работы, а 78% – что искусственный интеллект будут использовать для распространения фейков.

Вместе с тем, 45% опрошенных считают, что экономику необходимо роботизировать, а 60% – в ожидании, когда же по улицам начнут ездить такси-автопилоты.