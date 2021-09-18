Самая высокая нация мира становится короче

Нидерланды долгое время были страной с самой высокой по росту нацией, но, по словам голландских исследователей, люди становятся менее высокими, сообщает УНИАН.

Хотя рост увеличился за последние 100 лет, исследование показало, что нидерландские мужчины 2001 года рождения были на 1 см ниже своих соотечественников, рожденных в 1980 году. Для женщин эта разница была более выраженной - в 1,4 см, пишет CNN﻿.

Отмечается, что поколение 1980 года, возможно, было самым высоким за всю историю страны, получая выгоды от большого роста.

Мужчины 1980 г.р. имели средний рост 183,9 см и были выше на 8,3 см, чем те, кто родился в 1930 г. Женщины 1980 г.р. также были значительно выше - 170,7 см по сравнению с 165,4 см у рожденных в 1930 году.

В исследовании службы статистики Нидерландов, муниципальной службы здравоохранения GGD и Национального института общественного здоровья RIVM было проанализировано 719 тысяч человек в возрасте от 19 до 60 лет, родившиеся в Нидерландах, которые самостоятельно сообщили о своем росте, и использован средний рост в 19-летнем возрасте в качестве эталона.

По мнению исследователей, одна из причин уменьшения роста частично связана с увеличением уровня миграции из стран с более низким населением. Тем не менее, увеличение роста также замедлилось для лиц, чьи оба родителя родились в Нидерландах, а также для тех, чьи четыре дедушки и бабушки были нидерландцами.

Голландские мужчины без семейной истории миграции не показали никакого увеличения роста, тогда как голландские женщины без миграции в своей семье стали ниже.

Однако голландцы стояли на голову выше остального мира из-за того, что их рост за последние 70 лет увеличился.

В то время как около 3% поколения 1930-34 годов были по крайней мере 190 см высотой, в 2020 году рост более 20% людей составляет по меньшей мере 190 см, а 7% - более 195 см. В 1950-х годах 42% молодых мужчин были ниже 175 см, но в 2020 году эта цифра составляет всего 12%.

Для того же поколения женщин менее 2% родившихся в 1930-34 годах выросли до 180 см. Однако среди родившихся в 1980 году почти 10% имеют рост не менее 180 см.

Отмечается, что данные имеют большие различия между севером и югом Нидерландов. Люди на юге - самые низкие, тогда как жители северных регионов на 3-3,5 см выше.

Исследователи подчеркнули, что голландцы не потеряли свой титул самых высоких людей мира, а рожденные на грани тысячелетий все еще претендуют на этот статус.

Это исследование не является первым, что свидетельствует о сокращении темпов увеличения роста или о его уменьшении. Предыдущие исследования предполагали, что это может быть связано с усилением внимания к растительной диете и стабилизацией "факторов окружающей среды, которые стимулируют рост".

Рост и вес украинцев

Согласно данным Госстата, обнародованным 10 августа 2021 года, средний рост украинцев составляет 169 см (164 см у женщин и 175 см у мужчин). За год эти показатели не изменились.

Также, большинство украинцев (56%) страдают от избытка веса. В среднем украинцы весят 75 кг (71 кг - женщины и 80 кг - мужчины).