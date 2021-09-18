В США мультимиллионера признали виновным в убийстве

Жюри присяжных Лос-Анджелеса признало бизнесмена и мультимиллионера Роберта Дерста виновным в убийстве его подруги Сьюзан Берман, совершенном в 2000 году, сообщает УНИАН.

78 -летний бизнесмен также признан виновным в ряде других преступлений – вероятнее всего, он будет приговорен к пожизненному заключению. Судья вынесет вердикт 18 октября.

В ходе допроса бизнесмен путался в показаниях. Так, он сам признал, что сложно поверить, что он направил записку о местонахождении тела, но при этом не убивал свою знакомую.

Дёрст подозревается в убийстве трех человек, совершенных на протяжении 39 лет, в том числе жены Кэтлин Маккормак, исчезнувшей в 1982 году.

78 -летнему бизнесмену грозит пожизненное заключение \ фото REUTERS

По версии обвинения, Дерст застрелил Берман, чтобы скрыть обстоятельства убийства своей жены.

Еще одна предполагаемая жертва Дерста – Морри Блэк, его бывший сосед. В 2001 году суд присяжных оправдал Дерста, хотя он признал, что разрубил тело Блэка и сбросил его в реку.

Кто такой Роберт Дерст

Роберт Дерст родился 12 апреля 1943 года в Нью-Йорке. Является наследником недвижимости и сыном магната Сеймура Дерста. Состояние Роберта Дерста оценивается в $100 млн.

Его подозревают в убийстве трех человек: Кэтлин МакКормак Дерст, его первой жены, исчезнувшей в Нью-Йорке в 1982 году; Сьюзен Берман, его давней приятельницы, которая была убита в Калифорнии в 2000 году; и его соседа, Морриса Блэка, который был убит в Техасе в 2001 году.

Дерст стал объектом розыска в нескольких штатах после того, как части тела Блэка были найдены плавающими в заливе Галвестон. Хотя он признался в расчленении Блэка (в чем ему не было предъявлено обвинение), в итоге он был оправдан в его убийстве по соображениям самообороны.