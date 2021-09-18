Мэр Будапешта обещает освободить Венгрию от Орбана

Мэр Будапешта Гергей Корачонь начал свою предвыборную кампанию в пятницу, 17 сентября, пообещав освободить Венгрию от скандального премьер-министра Виктора Орбана, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении агентства АР﻿.

Либеральный мэр Будапешта Гергей Корачонь является одним из пяти претендентов возглавить коалицию основных оппозиционных партий на выборах весной следующего года. В пятницу он обратился до нескольких сотен сторонников, собравшихся, несмотря на мелкий дождь, в венгерской столице.

Корачонь сказал, что выборы следующей весной будут "праздником, а не издевательством над демократией".

"Начиная с завтрашнего дня, мы освободим Венгрию от правления Виктора Орбана" , — сказал он.

Шесть оппозиционных партий страны решили отказаться от идеологических разногласий и согласовать своих кандидатов на выборах, чтобы победить партию Виктора Орбана "Фидес", которая имеет большинство в две трети в парламенте.

Несмотря на то, что Орбан пользуется популярностью в своей стране, критики обвиняют его в автократических тенденциях и в захвате контроля над СМИ.

Праймериз венгерской оппозиции начинается в субботу и будет проходить в два тура. Предыдущие выборы являются частью избирательной стратегии оппозиционеров по выдвижению единых общих кандидатов против соперника от "Фидес" в каждом избирательном округе.

Этот метод привел к значительным успехам на местных выборах в 2019 году, когда оппозиционная коалиция сместила руководство Будапешта и большинстве крупных городов Венгрии.

Оппозиционные политики говорят, что их стратегия единства — единственный способ победить Орбана после того, как его партия в 2011 году создала и в одностороннем порядке приняла новый закон о выборах.

Последние опросы показывают, что объединенная оппозиция и партия Орбана идут "нога в ногу", и обозреватели прогнозируют непредсказуемые результаты выборов.

Напомним, в июле премьер-министр Венгрии, лидер партии "Фидес" Виктор Орбан стал единственным лидером страны-члена Европейского Союза, который был внесен в список "врагов свободы прессы", который составляется организацией "Репортеры без границ".