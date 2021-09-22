7 тревожных звоночков, которые нельзя игнорировать в отношениях

В начале отношений влюбленные розовых очках машут рукой на все недостатки человека. Однако уже с первых месяцев можно себя уберечь от болезненных отношений. Просто следует знать, на какие нюансы поведения стоит обратить внимание, сообщает 24 Канал.

Эксперт по взаимоотношениям Джеймс Томас рассказал о 7 основных признаках, колокольчиках, к которым стоит присмотреться ближе, строя новые отношения: от ревности до чрезмерного восхваления. Эти вещи нельзя игнорировать – именно они отличают здоровые отношения от травматических.

Слишком много похвалы

Джеймс Томас называет это "бомбардировка любовью". Не путать с типичным "медовым месяцем", который бывает в начале отношений у каждой пары! "Бомбардировка любовью" – этим термином описывают тактики манипуляций, когда новый партнер относится к человеку с избыточным теплом и симпатией, чтобы начать его контролировать.

Так, если на первом свидание человек слишком много делает комплиментов, преувеличенно вас обожает, и это все выглядит неестественно – это могут быть попытки начать вас контролировать.

Ревность

Благодаря массовой культуре нам кажется, что любимый человек обязательно должен ревновать. Однако ревность – это лишь страх партнера вас потерять:

"Этот страх заставляет людей действовать нерационально; они думают хуже о своих партнерах и находят негатив даже тогда, когда у них все хорошо," , – объясняет эксперт.

Если человек постоянно нервничает из-за того, что вы встречаетесь с друзьями, коллегами или родными – это также может быть признаком того, что он хочет вас постоянно контролировать.

Нарциссизм

Некоторые люди чрезмерную увлечены собой, считают себя выше других, часто ведут высокомерно и пренебрежительно по отношению к другим. Строить отношения с такими особами очень трудно, ведь это может негативно повлиять и на вас.

"Если ваш партнер заставляет вас чувствовать себя глупым или презирает ваши интересы – это главный тревожный звоночек", – объясняет Джеймс Томас.

Все очень секретно

А кое-кому очень нравится создавать вокруг себя атмосферу таинственности. Если ваш партнер категорически не хочет знакомить вас с друзьями и родными или вовсе никому не хочет рассказывать об отношениях, возникает вопрос: что он скрывает?

"Вы заслуживаете быть с открытым и коммуникабельным партнером, который знакомит вас со своим кругом общения," , – отмечает эксперт.

Разные карьерные цели

Каждый идет по жизни в своем темпе. Однако когда у одного человека есть амбиции, он стремится достигать новых вершин, отличается инициативностью, а для другого это слишком чужды понятия – вам трудно будет идти рядом.

Эксперт советует пересмотреть отношение к работе и выяснить для себя: "Человек так живет из-за личных неудач, или это часть его личности? Готовы ли вы идти на жертвы, чтобы адаптироваться к его образу жизни?"

﻿ Неверность разрушает любые, даже самые крепкие отношения, а доверие наоборот – их продлевает. Если вы знаете, что потенциальный партнер уже когда-то предавал или обманывал, эксперт советует обратить на это внимание.

Хоть люди и меняются и никогда нельзя говорить "Изменил раз, изменит и второй", но вам может быть труднее доверять такому человеку в дальнейшем и нужно относиться к нему с осторожностью.

Разные потребности в сексе

Кому-то нужно заниматься любовью раз в две недели, кому-то – ежедневно. Это важная составляющая отношений, и если в этом аспекте у вас критические разногласия, это рано или поздно станет проблемой.

"Проблемы с самооценкой, эмоциональное давление и огорчение – это обычные реакции, если один человек постоянно инициирует секс, но не получает ответа", – объясняет Джеймс Томас.

Поэтому важно, чтобы у вас с партнером была примерно одинаковая тяга к сексу или вы знали, как найти компромисс.