Назван соперник Ломаченко и дата ближайшего боя

Свой следующий бой Василий Ломаченко проведет с экс-чемпионом по версии IBF в легком весе Ричардом Комми. Как рассказал в интервью менеджер украинского боксера Эгис Климас, бой против ганца запланирован на 11 декабря. Поединок состоится в Нью-Йорке, сообщает Обозреватель.

В том случае, если Василий победит Ричарда, а Теофимо Лопес одолеет Джорджа Камбососа, то в 2022 году возможно состоится реванш Лопес - Ломаченко.

Ломаченко и Комми. Источник: Instagram украинца

Изначально бой Лопес – Камбосос запланирован на 11 сентября, но поединок сорвался из-за коронавируса у американца.

"Посмотрим, насколько они мужчины. После бой Василия с Накатани отец Лопеса пожал мне руку и сказал, что мы обязательно проведем реванш. В общем, ждем. Со своей стороны мы готовы" , – подытожил Климас.

Лопес должен защитить титул IBF в бою против Камбососа. Источник: Ring Magazine

Ранее Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) заявил, что не собирается давать реванш Василию Ломаченко (15-2, 11 КО).

Ломаченко проиграл Лопесу единогласным решением судей

Американец рассказал, что хочет подняться в весовой категории, и признался, что рассматривает возможность проведения поединка против абсолютного чемпиона в этом дивизионе Джоша Тейлора.

Лопес должен защитить титул IBF в бою против Камбососа. Источник: Ring Magazine

Напомним, что в октябре 2020 года Ломаченко сенсационно проиграл Теофимо единогласным решением судей.

Лопес должен защитить титул IBF в бою против Камбососа. Источник: Ring Magazine

Американец не собирался давать реванш украинцу, но после впечатляющей победы нашего соотечественника над японцем Масайоши Накатани отец Лопеса сказал, что попробует уговорить сына на повторный бой.