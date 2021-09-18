Во Львове позволят проголосовать на выборах в Госдуму РФ

Во Львове в воскресенье, 19 сентября, откроется избирательный участок, где можно проголосовать на выборах в Государственную думу России. Голосование пройдет с 8:00 до 20:00, сообщает Обозреватель.

Участок расположен в здании Генерального консульства РФ, сообщила пресс-служба ведомства. Оно находится на улице Левицкого, 95.

Проголосовать смогут все совершеннолетние граждане России. Для участия в голосовании не нужна предварительная запись или регистрация. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность – паспорт или заграничный паспорт РФ. Избирателей попросили находится на участке в защитных масках и перчатках в связи с пандемией коронавируса.

Отмечается, что отдать свой голос также можно через интернет. Это касается граждан России, зарегистрированных в Москве, оккупированном Севастополе или в Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской областях.

Отметим, что выборы в Госдуму России проходят с 17 по 19 сентября.