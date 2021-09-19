Луческу сорвался на арбитра в матче с "Александрией"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу не смог сдержать эмоций во время матча 8-го тура УПЛ против "Александрии". В конце первого тайма румынский наставник сорвался на главного арбитра встречи Дмитрия Кривушкина, сообщает Обозреватель.

На 43-й минуте Илья Забарный зацепил у бровки Сергея Гриня.

Забарный сбил Гриня. Источник: кадр из трансляции

Пользуясь тем, что рефери остановил встречу и находится рядом, Мирча Михайлович подскочил к нему и высказал все, что думает о его работе в этом поединке.

Луческу был в ярости. Источник: кадр из трансляции

Стоит отметить, что Кривушкин никак не стал наказывать наставника "бело-синих".