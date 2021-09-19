В Латинской Америке хотят объединиться по принципам ЕС

Президент Эквадора Гильермо Лассо предложил выстраивать интеграционные процессы между странами Латинской Америки и Карибского бассейна по принципу Европейского Союза, сообщает Лента.Ру.

С таким заявлением он выступил на открытии саммита Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC).

По его словам, прежде всего необходимо развивать экономическую интеграцию, и лишь затем политическую, поскольку тогда страны региона будут иметь общий рынок, позволяющий "наращивать богатства" и привлекать внимание всего мира.

Кроме того, эквадорский лидер призвал глав латиноамериканских стран отказаться от идеологических разногласий и выстраивать отношения на прагматической основе. Лассо уверен, что именно такой подход позволил его стране добиться успехов в вакцинации от коронавируса, благодаря "спешному сотрудничеству с Китаем, Россией, США и отдельными странами Евросоюза".

В июле с подобным призывом выступил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Он отметил, что старая модель отношений всех американских стран уже исчерпана, у нее нет будущего.