Создана самая реалистичная модель Вселенной

Ученые создали самую масштабную и реалистичную модель Вселенной, которая доступна на сегодняшний день в мире. Она позволяет двигаться во времени и детально изучать эволюцию, а также поведение отдельных галактик и их совокупностей. Проект назвали Uchuu, что в переводе с японского означает "космическое пространство", сообщает Обозреватель.

Исследователи из Японии, Испании, США, Аргентины, Австралии, Чили, Франции и Италии использовали в работе мощнейший в мире суперкомпьютер ATERUI II, предназначенный для астрофизических симуляций, и опубликовали результаты в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Инструкции для доступа к ней – на странице проекта Uchuu Simulations﻿. Модель Вселенной на сегодняшний день доступна для всех желающих, отметили в Национальной Астрономической обсерватории Японии.

Проект назвали Uchuu. Источник: Скриншот видео

Ее преимуществами перед другими виртуальными мирами являются:

детализированность – состоит из 2,1 триллиона частиц, находящихся в виртуальном кубе со стороной 9,63 миллиарда световых лет временные масштабы – моделирование поведения материи на протяжении 13,8-миллиардной эволюции Вселенной от Большого взрыва до теперешнего времени – это более чем в 30 раз дольше, чем с тех пор, как животные впервые выползли из морей на Земле.

Модель состоит из 2,1 триллиона частиц. Источник: Скриншот видео

Ученые пояснили, что модель позволяет изучать эволюцию Вселенной на таких масштабах и в таких деталях, которые до сих пор невозможно было представить, кроме того, в ней можно наблюдать таинственные ореолы темной материи, которые определяют судьбу всей Вселенной. Однако отдельные звезды и планеты в Uchuu не представлены.

Модель позволяет изучать эволюцию Вселенной в немыслимых масштабах. Источник: Скриншот видео

Исследователь испанского Астрофизического института Андалузии Хулия Эреса подчеркнула важность этого проекта, поскольку он, подобно машине времени, дает возможность двигаться во времени, а также увеличивать или уменьшать масштаб, чтобы изучить поведение отдельных галактик и их совокупностей.

"Мы можем видеть, что на самом деле происходит в каждый момент времени в любом месте Вселенной с ее самых ранних дней до настоящего времени" , – отметила Эреса.

Модель Uchuu подобна машине времени. Источник: Скриншот видео

На создание модели Вселенной потребовался год и вычислительные мощности 40 200 процессоров, рассказал ученый из японского Университета Чиба, автор компьютерного кода, используемого для генерации виртуальной Вселенной, Томоаки Исияма.

Исследователи адаптировали все данные для использования на обычных пользовательских компьютерах путем сжатия информации, поместив это все в 100-терабайтный каталог. Он доступен каждому в облаке в удобном формате. В будущие выпуски данных будут включены каталоги виртуальных галактик.

На создание модели Вселенной понадобился год. Источник: Скриншот видео

Напомним, ранее ученые смоделировали все этапы развития галактики за 13,8 миллиарда лет после Большого взрыва. Это удалось впервые в истории подобных исследований. С помощью проекта они показали, как молодые и хаотичные галактики через фронтальные межзвездные столкновений со временем превращаются в спиральные – такие, как Млечный Путь.

Исследователи уверены, что эти новые открытия помогут им интерпретировать текущие и будущие карты Млечного Пути.