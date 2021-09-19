Курс валют НБУ на 19 сентября

Курс валют НБУ на 19 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в воскресенье, 19 сентября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 18 сентября, остается стабильным на уровне 26.67 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 19 сентября 2021 года.

Евро не изменился, и его курс составил 31.37 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 19 сентября 2021 года.

Курс рубля не изменился и остается на уровне 3.68 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 19 сентября 2021 года.

Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 36.87 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 19 сентября 2021 года.

Швейцарский франк не изменился, и его курс составил 28.82 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 19 сентября 2021 года.

Курс польского злотого не изменился и составил 6.86 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 19 сентября 2021 года.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 26.667200
EUR Евро 31.370000
RUB Рубль 0.368100
GBP Фунт стерлингов 36.867400
CHF Швейцарский франк 28.815400
PLN Польский злотый 6.856200
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