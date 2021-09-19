Европротокол в Украине: что это такое и как его оформить

Европротокол может значительно сэкономить время и нервы во время мелких ситуаций на дорогах. С его помощью можно быстро решить вопрос с ДТП без участия полиции. Но в его оформлении и использовании есть некоторые нюансы, сообщает РБК-Украина.

Что нужна знать о европротоколах, как их оформлять и зачем они нужны – читайте ниже.

В Украине европротоколы стали оформлять с сентября 2011 года. В электронном виде этот документ появился сравнительно недавно – с 2017 года. В бумажном и электронном виде европротокол имеет одинаковую юридическую силу.

Что такое европротокол

Европротокол – это бланк-уведомление о ДТП, который водители могут заполнить самостоятельно на месте аварии. Потом его передают в страховую компанию, которая занимается выплатой пострадавшей стороне.

Бланк европротокола водители обязаны иметь с собой – его можно распечатать и держать в машине. Обычно в страховой компании при покупке полиса водителям выдают бланк европротокола. Если у водителей не оказалось на месте ДТП бланка, то можно воспользоваться электронным европротоколом или дождаться полицию.

В каких случаях можно использовать европротокол

В ДТП нет травмированных или погибших

У обоих водителей есть полисы страхования ОСАГО

У водителей есть исправные мобильные телефоны и, хотя бы у одного есть гаджет с камерой и доступом в интернет.

Оба водителя согласны касательно обстоятельств ДТП

Ни один из водителей не находится в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием лекарств

Сумма выплат по европротоколу не может превышать 50 тысяч гривен. Если сумма ущерба больше, то придется вызывать полицию.

Идентификационные данные о страховщике и о транспортном средстве должны быть указаны в полисе и корректно внесены в единую централизованную базу данных МТСБУ.

Как правильно заполнять европротокол – посмотрите тут﻿.

Как получить выплату по европротоколу

Все участники аварии обязаны заполнить бланк европротокола по всем правилам. После этого они могут покинуть место ДТП и не сообщать в полицию о происшествии. Также они освобождаются от административной ответственности за ДТП.

Обращаться в страховую компанию нужно не позднее 3 рабочих дней после происшествия.