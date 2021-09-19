В Украине открылись участки для голосования на российских выборах – посольство РФ

Посольство России в Украине сообщило об открытии избирательных участков в Киеве, Харькове, Одессе и Львове для голосования на выборах в Госдуму РФ, сообщает Украинская правда.

"В посольстве России в Киеве и генеральных консульствах во Львове, Одессе и Харькове были открыты избирательные участки для выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что участки начали работу в воскресенье, 19 сентября, в 8 часов утра.

Также ведомство опубликовало фото с участков.

Фото российского посольства

Фото российского посольства

Напомним, голосование на выборах проходит в России и за ее пределами с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе.