На шоу "Співають всі" поругались Приходько и Филонова

В четвертом выпуске шоу "Співають всі" на канале "Україна" произошел скандал между певицей Анастасией Приходько и ведущей Еленой Филоновой. Артисты разговаривали между собой на громких тонах после выступления сестер певицы Юлии Войс – дуэта Наяда, сообщает Обозреватель.

Так, после того, как девушки спели на сцене шоу, их начали критиковать артисты – за неправильный образ, вульгарность и не честность. Об этом стало известно во время прямого эфира шоу.

На защиту исполнительниц стала Елена Филонова – она объяснила, что "девочки тонко прочувствовали песню и по-своему ее передали". Звезда отметила, что сестры певицы Юлии Войс спели потрясающее.

Приходько раскритиковала выступление дуэта Наяда. Источник: скриншот с видео

После своих слов Филонова передала микрофон Анастасии Приходько и назвала ее "главной змеей проекта". Певица была не согласна со словами ведущей и раскритиковала дуэт Наяда, на что Елена начала возражать.

"Настя, они не в зале суда, а на сцене, они две исполнительницы".

В свою очередь Приходько ответила:

"Я оцениваю артиста в целом: песню, образ. Ты вообще не соображаешь ничего в вокале. Твое мнение мне не интересно".

Анастасия Приходько угодила в скандал с ведущей Еленой Филоновой. Источник: скриншот с видео

К слову, исполнительницы для своего выступления выбрали песню "Вільна" – Тини Кароль і Юлии Саниной, за которую получили 79 голосов. Несмотря на высокий бал, девушки не смогли попасть в финал – им не хватило всего лишь 5 голосов.