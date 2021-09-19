На шоу "Співають всі" поругались Приходько и Филонова
В четвертом выпуске шоу "Співають всі" на канале "Україна" произошел скандал между певицей Анастасией Приходько и ведущей Еленой Филоновой. Артисты разговаривали между собой на громких тонах после выступления сестер певицы Юлии Войс – дуэта Наяда, сообщает Обозреватель.
Так, после того, как девушки спели на сцене шоу, их начали критиковать артисты – за неправильный образ, вульгарность и не честность. Об этом стало известно во время прямого эфира шоу.
На защиту исполнительниц стала Елена Филонова – она объяснила, что "девочки тонко прочувствовали песню и по-своему ее передали". Звезда отметила, что сестры певицы Юлии Войс спели потрясающее.
После своих слов Филонова передала микрофон Анастасии Приходько и назвала ее "главной змеей проекта". Певица была не согласна со словами ведущей и раскритиковала дуэт Наяда, на что Елена начала возражать.
"Настя, они не в зале суда, а на сцене, они две исполнительницы".
В свою очередь Приходько ответила:
"Я оцениваю артиста в целом: песню, образ. Ты вообще не соображаешь ничего в вокале. Твое мнение мне не интересно".
К слову, исполнительницы для своего выступления выбрали песню "Вільна" – Тини Кароль і Юлии Саниной, за которую получили 79 голосов. Несмотря на высокий бал, девушки не смогли попасть в финал – им не хватило всего лишь 5 голосов.