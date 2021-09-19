Украина — четвертая в Европе по COVID-смертности

За сутки 17 сентября в мире обнаружили 416 784 новых инфицированных коронавирусом, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

В частности, в США — 64 559 случаев, в Индии — 31 121, в Великобритании — 30 144.

Кроме того, в Турции — 26 161 заражение, на Филиппинах — 23 134.

Украина с 6 234 случаями на 17 месте в мире между Израилем и Румынией. В Европе — шестая.

6 764 человека в мире за сутки умерли от коронавируса. По этому показателю Украина на 18 месте в мире и на четвертом — в Европе.

Напомним, по состоянию на утро 19 сентября в Украине обнаружили 3 983 новых случая COVID-19. Это на 2 251 случай или на треть меньше, чем накануне. Умерло 46 человек.