Американка очнулась почти через час после смерти

В американском штате Мэриленд произошло медицинское чудо: Кэти Паттен 45 минут пробыла в состоянии клинической смерти, и вернулась к жизни перед рождением восьмой внучки, сообщает Корреспондент.

Женщина приехала в больницу, в которой ее дочь Файфер рожала восьмую внучку Паттен. Там у нее произошел сердечный приступ. Женщину доставили в реанимацию, ее сердце не билось в течении 45 минут.

В это время Файфер готовилась к кесареву сечению. Восьмикратная бабушка пришла в себя до начала операции. Воскресшая пациентка пришла в родильное отделение и вскоре взяла на руки новорожденную девочку, которую назвали Алора.

"Я так благодарна Богу, что он дал мне второй шанс. Я стану лучше, насколько это возможно", - сказала бабушка.