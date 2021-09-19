В России очередной всплеск эпидемии, смертность выросла

Число подтвержденных за семь дней случаев заражения коронавирусом в России увеличилось после восьми недель снижения подряд, следует из подсчетов на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, сообщает ТАСС.

С 13 по 19 сентября штаб сообщил о 134 858 заболевших против 127 471 неделей ранее (рост на 5,8%). В последние два дня в стране выявляют более 20 000 инфицированных.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось сразу на 20 364, до 578 028. Прирост стал максимальным с начала августа.

Подъем заболеваемости продолжается и в Москве: за последние семь дней в столице выявили 15 607 новых случаев заражения, что на 44,3% превысило показатель предыдущей недели. Коэффициент распространения инфекции в городе, по подсчетам достиг 1,44 - максимума с середины июня.

Смертность из-за новой инфекции в стране немного снизилась: если с 6 по 12 сентября штаб зарегистрировал 5 549 летальных исходов, то с 13 по 19 сентября - 5 469. Показатель летальности заболевания увеличился до 2,72%.