Экономист о накопительных пенсиях в Украине

Введение накопительной пенсионной системы в Украине не имеет смысла из-за слабости отечественной экономики, сообщает Украина 24.

Такое мнение высказал в эфире программы "Сегодня День" экономист Олег Пендзин.

"О необходимости накопительных пенсий говорится давно, на моей памяти как минимум лет 10. Но нужно понимать, что в слабых экономиках любое накопление не гарантирует сбережения средств. А если учитывать, что к собственным накоплениям будет доступ через 35 лет - это период страхового стажа, который вам даст возможность выйти на пенсию и воспользоваться этими деньгами - то маловероятно, что там останутся серьезные суммы" , - объяснил Пендзин.

По словам эксперта, опыт стран со слабыми экономиками, которые вводили у себя накопительные пенсионные системы, "как правило, был негативный".

"Первый и главный вопрос – это насколько у нас стабильна денежная единица, насколько низкая инфляция. Сегодня у нас инфляция больше 10%, активы, которые предлагаются для сбережения средств, депозиты, не дают возможности прироста. Так что слабая экономика – это слабые шансы для накопления" , - подчеркнул он.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 августа заявил, что в Украине с 2023 года начнут вводить социальные пакеты с накопительными пенсиями для работников бюджетной сферы.

"Задача рабочей группы — введение на базе действующего законодательства по решению правительства с 2023 года социальных пакетов с накопительными пенсиями. Фактически это могут быть ключевые бюджетники, где мы можем это испробовать без изменения законодательства. Но, конечно, наша цель - введение соответствующих законов и полноценное введение накопительной пенсии в Украине в целом" , — сказал Шмыгаль .

Ранее Министерство социальной политики представило обновленную концепцию второго уровня пенсионной системы, который предусматривает введение обязательных пенсионных накоплений для всех граждан.

Предполагается, что дополнительные пенсионные накопления украинцев будут формироваться за счет части единого социального взноса и налога на доходы физических лиц.