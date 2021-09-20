Финансовый гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября

Деньги решают многие жизненные проблемы. Именно поэтому их недостаток сам является большой проблемой. Астрологи рассказали о том, как ночные светила будут влиять на нашу удачу в этой сфере и как можно удержать ее рядом в трудный период, сообщает Dailyhoro.

На этой неделе для многих из нас будут сложными понедельник и вторник. Понедельник сам по себе является непростым днем, а во вторник ожидается мощное и неблагоприятное Полнолуние, которое спутает финансовые карты.

Овен﻿

Чтобы начать новую неделю позитивно, Овнам стоит обратиться за помощью к советам экстрасенсов. При наличии оптимизма эти люди могут творить самую настоящую финансовую магию, превращая убыточные дела в прибыльные и располагая к себе самых сложных клиентов. Нужно лишь быть чуточку улыбчивее и добрее. Ночные светила существенно улучшат память Овнов, поэтому им можно будет смело заниматься самообразованием, обучением, впитывать новую информацию. Им это точно пойдет на пользу.

Телец﻿

Тельцов ожидают крупные сделки, приятные встречи. Все свое рабочее время они смогут оптимизировать наилучшим образом. Во вторник и в субботу их могут ожидать некоторые неполадки и неурядицы, но они с ними справятся. Это также идеальное время для творчески развитых людей этого Знака. Их креативность поможет им создавать что-то новое, выходить из сложных ситуаций быстрее. Панацеей от бедности будет вера в себя и умение прислушиваться к интуиции.

Близнецы﻿

В начале недели денежный канал Близнецов может быть закрыт. Вдохновить Близнецов на что-то новое могут другие люди. Стоит прислушиваться к словам тех, с кем приходится работать или заключать сделки. Эти люди могут случайно подать отличную идею для расширения бизнеса или для смены работы. Признаком того, что представители этого Знака избрали верное направление, будет являться повышенная мотивация и энтузиазм к работе.

Рак﻿

Ракам астрологи советуют не унывать, если что-то пойдет не так. Дело в том, что неудачи в одной сфере станут подспорьем к успеху в другой. Так хотят звезды и планеты, поэтому стоит относиться к неудачам философски. Деньги приходят и уходят, как и фортуна. Именно поэтому самое главное сейчас — это эмоциональное здоровье и сильная энергетика. На этой неделе можно смело отправляться в командировки, заниматься шопингом, вкладывать деньги в образование.

Лев﻿

Траты на этой неделе разрешены, но должны быть умеренными. Что касается заработков, то Львам придется взять себя в руки и быть внимательнее, так как они могут пропустить нечто очень важное, и это приведет к снижению прибыли. Астрологи советуют пользоваться камнями для привлечения прибыли. Они помогут тем, чья зарплата напрямую зависит от удачи. Также Львам необходимо помнить о том, что в период с 20 по 26 сентября их могут встречать по одежке. Прошлые заслуги будут не так важны, как внешний вид и харизма.

Дева

Девам для сохранения заработка и уже полученных денег необходимо научиться разбираться в людях. Всем Девам стоит временно отложить переговоры, касающиеся денег и ценных бумаг. Если есть возможность, лучше принимать решения самостоятельно, на основе личного опыта. Окружающие люди станут путать карты, пускай порой это будет не специально. При желании можно взять паузу. Внеплановый отпуск еще никому не вредил. Можно потратить немного денег на подарки близким и на развлечения.

Весы﻿

У Весов начинается время, когда деньги будут течь к ним рекой. Чем больше эти люди будут трудиться в поте лица, тем больших финансовых побед они смогут добиться. Окружающие люди будут ждать от Весов помощи и поддержки. Вселенная и звезды благосклонны к Весам, поэтому их помощь окружающим обернется большой удачей. Еще с 20 по 26 сентября можно смело совершать дорогостоящие покупки.

Скорпион﻿

Скорпионам сейчас лучше не тратиться на дорогу, на автомобиль и все, что с ним связано. Главный совет на эту неделю — никакой спешки. Каждое свое решение, касающееся денег, лучше тщательно взвешивать, оценивая все за и против. На работе астрологи советуют не ссориться с коллегами. Это тоже может нарушить планы и привести к потере финансовой удачи.

Стрелец﻿

Стрельцам стоит перестать придумывать что-то новое и сфокусироваться на том, что они умеют и знают лучше всего. В этот период умеренность губительна. Успех с 20 по 26 число сопутствует только излишеству, поэтому людям данного Знака астрологи советуют полностью погрузиться в дела и работу. Можно даже отправляться в командировки и работать сверхурочно, но в этом случае необходимо будет как следует отдохнуть на выходных.

Козерог﻿

Козерогам астрологи рекомендуют приготовиться к динамичной неделе, которая потребует от них много усилий. Усталость — главный враг Козерогов. Не помешает представителям данного Знака небольшая интеграция с кем-то. Работа в команде — лучший способ помочь друг другу и оптимизировать труд. Богатство и успех в делах требуют выхода из зоны комфорта. Те, кто будет сидеть и ждать у моря погоды, обречены на провал.

Водолей﻿

Водолеям, возможно, придется больше работать. Ожидается довольно непростая неделя, которая может преподнести им немало неприятных сюрпризов и сложных задач. Избавиться от усталости и апатии поможет эффективная медитация. С ней любые невзгоды уже не будут казаться такими непреодолимыми. Чтобы сохранить и приумножить свои деньги, астрологи советуют Водолеям не откладывать на потом то, что они могут сделать сейчас. Лень и прокрастинация — главные враги их успеха.

Рыбы﻿

Рыб в начале недели могут посещать негативные мысли, вспышки неуверенности. Деньги любят уверенность в себе, и период с 20 по 26 число — не исключение. Также астрологи советуют не искать скрытый смысл в поступках других людей. Действия окружающих могут быть абсолютно непредсказуемыми, поэтому сейчас лучше уповать лишь на самих себя. Стать богаче Рыбам помогут самостоятельность и умение грамотно планировать свои дела.

Помимо плохого настроения звезд есть много других причин нарушения потока изобилия. Дело не только в звездах и планетах. Старайтесь верить в то, что у вас все получится, чтобы Вселенная давала вам то, о чем мечтаете. Пусть эта неделя принесет вам много позитивных эмоций и денег.