Леся Никитюк повторила эффектный образ Ким Кардашьян
Леся Никитюк - известная поклонница американской светской львицы Ким Кардашьян. Она уже не раз копировала ее образы, а уж когда сама зарубежная звезда недавно написала ей, украинская телеведущая не смогла сдержать радости. Леди Ле решила примерить эффектный образ от Balenciaga, в котором экс-супруга Канье Уэста появилась перед Met Gala, сообщает РБК-Украина.
Никитюк позировала на улице в экстравагантном total black луке - черных лосинах, плавно переходящим в ботильоны на шпильке, а также черном топе-корсете с длинными рукавами и шлейфом. Завершает аутфит полоска черной ткани на шее ведущей.
Волосы Леся собрала в высокий пучок и сделала выразительный макияж.
"Вдягнула чорне… проводжаю останні літні дні", - подписала кадры артистка.
Отметим, что в оригинальном образе у Ким Кардашьян также были темные очки необычной формы. Ее эффектный лук ранее уже скопировали Полина Гагарина, Рената Литвинова и даже Кристина Орбакайте.
Фолловеры сразу же заметили сходство с нашумевшим образом Кардашьян и принялись делиться своими впечатлениями - многие отметили, что Леся смогла переплюнуть американскую звезду.
- Ким, ты ли это?
- Какой-то прям флешмоб и Вы в этом образе, и Орбакайте, Гагарина, Ким... Кто следующий
- Супергерой Леся Ивановна идёт на помощь
- Косишь под Кардашьян?
- Женщина-кошка
- Бетмен
- Крутіше за Кім на мет гала
- КІМ КАРДАШЬЯН - УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ
- Ну ты Ким переплюнула
- Багира
- Вам так личить чорний
Автор: Марина Настевич