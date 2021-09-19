KyivPride прошел без нарушений общественного порядка - Нацполиция
Состоявшийся в центре Киева марш равенства "КиевПрайд-2021" прошел без нарушений общественного порядка, сообщает Цензор.НЕТ.
Об этом говорится в сообщении департамента коммуникаций Нацполиции Киева.
"Мероприятия в центре Киева прошли без нарушений правопорядка. Безопасность граждан обеспечивали работники всех структурных подразделений, в том числе полиция диалога, кинологи и взрывотехники, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Национальной гвардии, благодаря чему никаких правонарушений не зафиксировано", - подчеркивают правоохранители.