Скандал с подлодками: Британия выступила с защитой

На фоне резкой критики со стороны Франции и Китая Великобритания выступила в защиту нового пакта с США и Австралией AUKUS, сообщает Deutsche Welle.

"Свободы необходимо защищать, поэтому мы выстраиваем крепкие отношения в сфере безопасности во всем мире" , - написала новый министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс в статье, опубликованной в еженедельнике The Sunday Telegraph.

По словам консервативного политика, в целях укрепления обороны в рамках AUKUS, помимо создания атомного подводного флота Австралии, планируется также активно внедрять технологии искусственного интеллекта.

"Это демонстрирует стремление Великобритании содействовать безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе" , - указала Трасс.

Между тем Австралия в конфликте с Францией из-за разрыва контракта на покупку подлодок отвергла обвинения Парижа во лжи. Правительство Австралии "открыто и честно" высказывало Парижу свои сомнения по поводу запланированной сделки, заявил министр обороны Австралии Питер Даттон, добавив, что сроки исполнения контракта затягивались, а запланированный бюджет был превышен. Одновременно Даттон заверил, что Австралия намерена и впредь очень тесно сотрудничать с Францией.