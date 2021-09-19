Диетолог рассказала об особенностях питания осенью

Питание осенью имеет свои особенности. Именно в этот период мы перестраиваем свой рацион на зимний лад, сообщает РБК-Украина.

Как сделать это правильно и на какие особенности питания в холодное время года нужно обязательно обратить внимание, рассказала диетолог Светлана Фус.

⁣⁣В осенне-зимний период нужно внести некоторые акценты в питании, чтобы польза была без вреда для вашей фигуры.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀

Режим питания⁣⁣⠀﻿ ⁣⁣⠀

Очень важно, особенно в холодное время года, не допускать острого чувства голода. Ведь когда мы голодны, мы ощущаем слабость, сонливость, начинаем мерзнуть. А съеденная вовремя еда дает прилив энергии, повышает работоспособность. Кроме того, если мы нормально питаемся днем, вечером мы не будем испытывать сильного голода и не будем переедать. А это залог того, что весной не нужно будет очередной раз избавляться от лишних килограммов.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀

Температура еды⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀

Важно, чтобы в холода «обогрев» шел также изнутри. Есть слишком горячее не рекомендую, очень неполезно для желудка. А вот теплая еда будет и насыщать лучше, и согревает. И если нет возможности еду подогреть, можно брать ее на работу в термосе или к такой еде добавить теплый напиток. Например, с имбирем и лимоном без сахара. Тепло, вкусно и полезно.⁣⁣

Достаточное количество белка﻿

Витамин С

Сложные углеводы

Жиры﻿

Питьевой режим﻿

Физическая нагрузка ⁣

Автор: Марина Настевич