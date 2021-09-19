Германия призывает увеличить климатическую помощь бедным странам

Статссекретар Федерального министерства охраны окружающей среды и ядерной безопасности Йохен Фласбарт призвал увеличить климатическую помощь развивающимся странам, сообщает Deutsche Welle.

Фласбарт подчеркнул, что промышленно развитые страны еще не выполнили своего обещания оказывать 100 млрд долларов в год для защиты климата и адаптации в развивающихся странах.

Согласно отчету Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), в 2019 году из правительственных и частных источников было собраноменее 80 млрд долларов. Данные о 2020 годе пока не известны.

По словам Фласбарта, соглашение об увеличении средств должно быть заключено перед конференцией ООН по изменению климата (COP26), которая пройдет с 31 октября по 12 ноября в Глазго.

Некоторые страны, например Германия и Дания, а также ЕС в целом уже увеличили свои обязательства в краткосрочной перспективе, что Фласбарт назвал важными сигналами.

Фласбарту и министру охраны окружающей среды Канады Джонатана Уилкинсон поручили договориться о выделении дополнительных средств для поддержки бедных стран.