Гороскоп на 20 сентября для всех знаков Зодиака

Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака на понедельник, 20 сентября, сообщает Слова и Фразы.

Овен﻿

Прекрасное время для анализа законченных дел, планирования, новых замыслов. Избыток жизненных сил, личное обаяние, душевная широта помогут вам блеснуть в обществе, завести новые знакомства, привлечь новых союзников. Вероятно, эмоции будут перехлестывать через край, поэтому не доверяйте интуиции – проверьте свои намерения здравым смыслом, посоветуйтесь с друзьями.

Телец﻿

Сегодня звезды благоприятствуют любви и гармоничным семейным отношениям. Не исключено появление новых поклонников у женщин-Тельцов. Ваше обаяние и шарм сделают вас королевой в любом обществе. Представительницы прекрасного пола не оставят без внимания широту натуры и великодушие мужчин-Тельцов. Вероятное знакомство может перерасти в длительные серьезные отношения.

Близнецы﻿﻿

Пренебрежение дипломатией, стремление настоять на своем мнении негативно скажется на отношениях с партнером. Постарайтесь носить свою корону с большей скромностью. Избегайте любовных приключений: они принесут разочарование или истощат энергию в пустых разговорах.

Рак﻿

Изначальная нацеленность на романтические отношения заведет мужчин-Раков в любовные сети. Однако звезды предупреждают, что очень скоро восторг и обожание сменятся жестокой ревностью. Ссоры и взаимные обиды могут привести к полному разрыву отношений. Не исключено, что женщинам-Ракам придется оказать помощь друзьям или родственникам.

Лев

Наступает прекрасное время для размышлений о личной жизни. Несоответствие между собственным сексуальным влечением и чувствами поклонников может вызвать некоторые осложнения в общении у женщин-Львов. Сильная эмоциональность и увлекающаяся натура мужчин-Львов поможет им преодолеть все препятствия на пути к признанию.

Дева﻿

Возрастающий жизненный потенциал может положительно повлиять на вашу личную жизнь и способность создавать верное мнение об окружающих вас людях. Умение расставаться с былыми привязанностями легко и без слез сохранит энергию для нового знакомства.

Весы

Благоприятный день, связанный с нравственным очищением, молитвой, всепрощением. Любая агрессивность по отношению к окружающим, обида, стремление доминировать могут обернуться против вас. Нельзя отказывать в просьбах.

Скорпион

Благоприятны физические упражнения, общение, активный отдых и развлечения. Душевная теплота, доверчивость и великодушие, свойственные женщинам-Скорпионам, могут затруднить понимание людей, из-за чего возможны неудачи во взаимоотношениях. Мужчинам-Скорпионам следует держать под контролем свои практические устремления. Кажущаяся близкая победа (выгода) может обернуться поражением.

Стрелец﻿

Не исключена финансовая удача, связанная с выигрышем или удачной покупкой. Для мужчин-Стрельцов вероятно интересное знакомство или романтическое свидание. Женщинам-Стрельцам звезды советуют не настаивать на своем мнении в вероятном споре с партнером – это может послужить поводом для обиды.

Козерог﻿﻿

Жизненный потенциал, сексуальная энергия и самочувствие повышаются. Не исключены новое знакомство или романтическая встреча с любимым человеком. Женщин-Козерогов ждет сюрприз или приятное известие. Мужчин-Козерогов вместо приятного времяпрепровождения ждет необходимость исполнения обременительных обязанностей.

Водолей﻿

День благоприятен для гармоничных семейных отношений, вступления в брак, зачатия. Не исключено некоторое улучшение материального положения в результате выигрыша или удачной покупки. Во второй половине дня неумение расслабиться приведет к мелким стычкам с внешним окружением, например с соседями. Если у вас есть возможность уединиться, воспользуйтесь ею.

Рыбы

Не исключено, что мужчин ожидают личные свидания, которые закончатся взаимным удовлетворением. Устройте себе и близким небольшой праздник, но при этом избегайте излишеств в еде и употреблении спиртных напитков. Женщин закружат домашние хлопоты. Вероятно, напомнят о себе нерешенные проблемы последних дней. Общение с детьми доставит вам особую радость.