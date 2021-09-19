Электромобили теперь можно заряжать намного быстрее

Для заряда батареи от 0 до 80% понадобится менее 10 минут, сообщает Автоцентр.

Создателем нового быстрого зарядного устройства A480 стала китайская компания GAC. Оно может обеспечивать зарядку мощностью до 480 кВт при напряжении 1000 В. Для всего электромобильного сектора появление такого устройства может стать революционным, поскольку сравняет время восполнения аккумулятора с заправкой бензинового бака.

При зарядке электромобиля GAC Aion V терминал мог подзарядить аккумулятор от 30 до 50% за пять минут. При этом для восполнения заряда от 0 до 80% необходимо всего восемь минут.

На данный момент всего несколько моделей электрокаров поддерживают зарядку мощностями до 350 кВт (сети Ionity в Европе). В самом же Китае в основном используются устройства мощностью от 60 до 80 кВт. Кроме того, зарядка на высокой мощности приводит к износу аккумулятора гораздо быстрее.

Именно по этой причине GAC использовала в модели Aion V графеновые батареи. Считается, что они лучше противостоят нагреву во время подзарядки и снижают износ. При условии использования такого инновационного зарядного устройства, батареи должно хватать на миллион километров.

К концу 2021 года GAC планирует построить сотню таких зарядных станций, а к 2025 году увеличить их количество до 2000 тысяч. Зарядная сеть появится в 300 городах Китая.