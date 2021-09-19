Адель впервые после развода подтвердила новые отношения

Новый возлюбленный певицы – Рич Пол. Он работает спортивным агентом, и Адель впервые поделилась их совместным фото в Instagram, сообщает Сегодня.

Слухи о том, что 33-летняя Адель встречается с 39-летним Ричем Полом, появились этим летом. Сегодня британская артистка разместила в Instagram-профиле совместный снимок с Полом, тем самым подтвердив их романтические отношения.

Рич Пол и Адель официально пара / Фото: instagram.com/adele

Рич Пол в 2020 году занял 19 место в списке Forbes среди самых высокооплачиваемых спортивных агентов в мире.

Адель также опубликовала и свои фото, на которых позировала в невероятном черно-белом платье с открытыми плечами от Schiaparelli.

Певица Адель в Schiaparelli / Фото: instagram.com/adele

Напомним, что в 2019 году Адель развелась со своим мужем Саймоном Конекки. У них есть общий сын Анджело Джеймс Конекки.

После развода Адель сильно изменилась — она похудела на 45 килограммов и сменила имидж.

Адель очень изменилась после развода / Фото: instagram.com/adele

О разводе Адель говорить не любит. По ее словам, романтические отношения с Конекки остались в прошлом, но они общаются ради общего сына Анджело.