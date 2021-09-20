Для налоговой амнистии нужно будет сдать своего работодателя
Чтобы легализовать свои теневые доходы по налоговой амнистии, нужно будет указать источник их появления. Таковы требования банковского финмониторинга, сообщает UBR.
Для этого нужно будет признаться, у какого работодателя была получена зарплата "в конверте" или же, в случае с бизнесом, – в неучтенной выручке.Такое мнение выразил экс-советник Нацагентства по предупреждению коррупции (НАПК), юрист Александр Ярецкий.
По его словам, чтобы задекларировать и легализовать наличные средства в рамках налоговой амнистии (уплатив с них налог), их нужно разместить на спецсчете в банковском учреждении.
При этом с банков требования по финансовому мониторингу не сняли, и они должны проверить источник происхождения таких незаконно полученных средств после их зачисления и выдать декларанту справку по счету для подачи вместе с декларацией.
"Естественно, подтвердить происхождение средств будет непросто и клиенту придется признаваться, что это, например, была зарплата "в конверте" от работодателя или часть неучтенной выручки от занятия предпринимательской деятельностью и т.п.", – подмечает Ярецкий.
Банк в свою очередь, для того, чтобы поверить в такое "происхождение средств", потребует хоть какие-то подтверждающие документы. Например, в первом случае, трудовую книжку, поднимет сведения о работодателе (вид деятельности, объемы, уровень ЗП в отрасли и т.п.), чтобы хотя бы оценить реальность полученных данных.
"Представляете, какая это "подстава" для тех работодателей, которые платили и платят часть зарплаты в конвертах? Банки сконцентрируют у себя массив очень токсичной и опасной информации. А государство будет обладать достоверными данными о количестве таких открытых счетов по банкам, данными о декларантах и т.д.", – резюмировал эксперт.