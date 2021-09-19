Талибы приказали женщинам в Кабуле оставаться дома

Исламистское движение Талибан, которое захватило власть в Афганистане, приказало работницам органов городской власти Кабула оставаться дома. Выходить на работу разрешено тем, кого не могут заменить мужчины, сообщает Новое время.

Об этом заявил временный глава Кабула Хамдулла Намони.

По его словам, в прошлом месяце немного меньше одной трети из почти 3 тысяч работников города составляли женщины, которые «работали во всех департаментах». Теперь им приказали оставаться дома до принятия следующего решения.

Намони сказал, что исключения есть только для женщин, которых не могут заменить на работе мужчины, в частности работниц инженерной отрасли и тех, кто работает в женских туалетах. Временный глава Кабула не уточнил, сколько женщин вынуждены остаться дома.