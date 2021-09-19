СМИ выяснили подробности убийства иностранца в Затоке

Гражданин Кыргызстана, который погиб во время стрельбы в Затоке, работал охранником бара. Стрелком оказался владелец соседнего пансионата, сообщает УНИАН.

Трагедия произошла в баре на улице Золотой берег. 35-летний мужчина, работавший охранником в баре, получил пять огнестрельных ранений - одно в лицо, три в руку и одно в область сердца. Именно ранение грудной клетки стало фатальным. Мужчина умер на месте.

По данным СМИ, стрелял владелец пансионата "Сказка", которые находился по соседству, Андрей Ткачук. По его словам, он несколько раз выстрелил в металлический забор, чтобы испытать охотничье ружье Kel-Tec KS7.

Во время задержания подозреваемый отдал правоохранителям ружье. По словам Ткачука, он не планировал никого убивать и не знал, что за забором кто-то есть.

Ему сообщили подозрение по части 1 статьи 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.