Экс-секретарь СНБО оценил закон об олигархах
Большинство населения Украины убеждены, что в случае принятия Верховной Радой закона об олигархах выигрывают не они, а власть, сообщает Украина 24.
Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк. Политик напомнил, что во время программы "Свобода слова с Савиком Шустером" проходило голосование - 75% украинцев, присутствующих на ток-шоу, не видят пользы в законопроекте об олигархах.
"Если бы был опрос по всей стране, результаты были бы очень похожи. Меня это не удивило. Сейчас власть громко говорит о деолигархизации, говорит, что это нужно. Но так случилось, что все гости в студии были за то, чтобы ограничить влияние олигархов. Вопрос касался конкретного законопроекта. И здесь сильно отличаются позиции. Люди в студии не верили инициативам власти. Они были уверены, что если этот проект будет реализован, то от этого выиграют не они, а власть", - заявил экс-секретарь СНБО.
Данилюк напомнил, что законопроект сейчас направлен на рассмотрение Венецианской комиссии, которая должна вынести свой вердикт.
"А обратились с этой просьбой четыре оппозиционные фракции. Таким образом происходит, что вся оппозиция, кроме "Слуги народа", не поддерживают этот законопроект. Большинство населения Украины не поддерживают этот законопроект, потому что они считают, что речь идет об узурпации власти и о наступлении на СМИ. Мне было странно смотреть на позицию власти, потому что они постоянно перекручивали: ага, если вы против этого законопроекта, то вы за олигархов. Им говорили: нет, это не так, просто вы выдвинули абсолютно сомнительную инициативу, которая нанесет вред Украине. Это будет давление на медиа, на экономику Украины. Моя позиция точно не поменялась после этого эфира", - подчеркнул он.