Экс-секретарь СНБО оценил закон об олигархах

Большинство населения Украины убеждены, что в случае принятия Верховной Радой закона об олигархах выигрывают не они, а власть, сообщает Украина 24.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк. Политик напомнил, что во время программы "Свобода слова с Савиком Шустером" проходило голосование - 75% украинцев, присутствующих на ток-шоу, не видят пользы в законопроекте об олигархах.

"Если бы был опрос по всей стране, результаты были бы очень похожи. Меня это не удивило. Сейчас власть громко говорит о деолигархизации, говорит, что это нужно. Но так случилось, что все гости в студии были за то, чтобы ограничить влияние олигархов. Вопрос касался конкретного законопроекта. И здесь сильно отличаются позиции. Люди в студии не верили инициативам власти. Они были уверены, что если этот проект будет реализован, то от этого выиграют не они, а власть" , - заявил экс-секретарь СНБО.

Данилюк напомнил, что законопроект сейчас направлен на рассмотрение Венецианской комиссии, которая должна вынести свой вердикт.