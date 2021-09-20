Особенное полнолуние в сентябре 2021: что строго запрещено, а что нужно сделать
21 сентября нас ждет полнолуние, которое в этом году станет особенным, так как совпадет с еще одним важным астрологическим событием - планета Венера займет оппозицию к Урану, сообщает РБК-Украина.
Что нас ждет в этот период рассказала известный астролог Арина Артуровна.
"В эти дни все выйдет на поверхность с неожиданными развязками: влюбленность, измена, яркая ссора, развод, увольнение или неожиданное решение суда или начальства. Скачки акций и криптовалюты. В эти дни могут поступить предложения по бизнесу, сотрудничеству и работе", - говорит Арина.
Время платить по счетам
Астролог рассказывает, что настанет время возвращать долги по счетам. Хороший период, чтоб требовать оплаты за свои услуги, работы и т. д.
"Это благоприятное время для активных и агрессивных продаж. Не стоит подписывать документы и проводить важные встречи, так как повышается эмоциональность и тянет на необдуманные поступки", - считает астролог.
Здоровье может подвести
В эти дни повышено артериальное давление, головная боль. Не следует проводить операции на голове и ходить к стоматологу.
Автор: Светлана Мащенко