20 сентября 2021 - какой сегодня праздник, что нельзя делать

В этот день в мире отмечаются Всемирный день риса, Международная неделя слингоношения, Всемирный день валенсийской паэльи, сообщает УНИАН.

В Украине - День рекрутера, в Китае - День любви к своим зубам, в Японии - День почитания пожилых людей, в США - День путешествующих деловых женщин, День пиццы пепперони, День сырных палочек, День ромового пунша, День сырного соуса "Keco", День тарабарщины, в Германии - День детей, в Таиланде - День молодёжи, День охраны каналов, в Беларуси - День таможенника, Перу, в Венесуэле, Уругвае - День свободы выражения мыслей, в Азербайджане - День нефтяников, в Кыргызстане - День предпринимателя, в Индии - День памяти Шри Нараяна Гуру, День почитания предков "Питру Пакша", в Бангладеш - Мадху-пурнима.

Памятные даты 20 сентября, годовщины и события

В 1792 году во Франции разрешили разводы.

В 1917 году канадский парламент предоставил право голоса матерям, женам и сестрам солдат, воюющих на фронте.

В этот день в 1946 году состоялось открытие первого Каннского кинофестиваля, который стал одним из самых престижных событий в кинематографическом мире. Правда, изначально открытие первого международного кинофестиваля в Каннах планировалось на осень 1939 года. По замыслу, он должен был являть собой альтернативу самому известному тогда Венецианскому кинофестивалю, попавшему под влияние нацистских властей.

Программа была готова, почетным председателем жюри назначен Луи Люмьер - изобретатель кинематографа. И 1 сентября должно было состояться открытие, однако именно в этот день началась Вторая мировая война. Поэтому все отложили. Открытие состоялось уже после завершения войны - 20 сентября 1946 года. На конкурс было представлено 46 фильмов, 11 из них получили главную награду - Гран-При. "Золотая пальмовая ветвь", как высшая награда фестиваля, стала присуждаться с 1955 года.

На фестивале вручаются и другие призы. Но в его истории не всегда все было гладко - в некоторые годы по различным причинам он отменялся. В 1951 году организаторы фестиваля изменили время его проведения - Каннский фестиваль перенесся на весну. К концу шестидесятых он приобрел статус респектабельного - с развитой инфраструктурой, традициями, механизмами интриги.

В 1999 году в этот день в бельгийском Антверпене приступила к работе "Школа проституток". На курсы зачислялись не только "начинающие", но и те, кто хотел повысить уровень своего профессионального мастерства. Спустя три месяца школа была закрыта под давлением общественных организаций.

В 2000 году власти Тайваня арестовали 25-летнего Чэн Инь-Хао, создателя знаменитого компьютерного вируса CIH, названного по инициалам автора. В народе вирус известен как "Чернобыль", так как одна из его версий активируется 26 апреля, в годовщину аварии на атомной электростанции. Чэн разработал вирус в 1998 году, менее чем через год он вывел из строя порядка пятисот тысяч компьютеров по всему миру, работающих на версии Windows 95/98.

По официальным данным, только в Южной Корее "Чернобыль" причинил ущерб на сумму свыше 250 миллионов долларов. Впервые в истории вирус приводил к полной неработоспособности компьютера. Чэн Ин Хао, согласно тогдашним тайваньским законам, ничего не нарушил, поэтому не понес уголовной ответственности. Напротив, получил работу. С 2006 года по сей день он трудится в Gigabyte Technology.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 20 сентября чтит память мученика Созонта. Также в этот день почитается память преподобного Луки Каппадокийского. В связи со схожестью имени преподобного и названия овоща, многие блюда в этот день готовили из лука. Поэтому праздник также называли "Луковницей", "Лукой" и "Созонтом".

Что сегодня нельзя делать

Нельзя свататься - скорее всего вам откажут. Не стоит хвастаться здоровьем - можете его потерять. Также нельзя одалживать продукты или деньги.

Приметы на 20 сентября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

облака молочные - скоро похолодает;

мало шелухи на луке - к морозной зиме.

Именины 20 сентября

Именины у Григория, Ивана, Евгения, Михаила, Степана, Андрея и Петра.