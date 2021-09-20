Дуда собирается встретиться с Зеленским на Генассамблее ООН

В ходе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций состоится встреча президентов Украины, Польши, Молдовы и Грузии, сообщает УНИАН.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента Польши.

В графике указано, что 21-24 сентября 2021 года Анджей Дуда и его супруга посетят Соединенные Штаты Америки.

На 20:00 у него запланирована встреча с Президентом Республики Молдова Майей Санду, Президентом Украины Владимиром Зеленским и Премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Также Дуда встретится с президентами Бразилии, Монголии, Турции, Литвы, Латвии, Эстонии и Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Ранее Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Её возглавит министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В понедельник, 20 сентября, начнется визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки, где он уже бывал 31 августа и 1 сентября.