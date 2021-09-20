В Германии допустили пересмотр договоренностей по "Северному потоку-2"

Новое правительство Германии может переоценить соглашения, достигнутые с Россией, по проекту "Северный поток-2", сообщает Лента.Ру.

Об этом заявил представитель Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли ФРГ Урс Ункауф.

Как отметил политик, сложности с поставками природного газа могут возникнуть в случае победы на выборах партии "Зеленых" — правительствам придется пересмотреть соглашение. По его словам, партия не имеет достаточной компетенции в России.

"Зеленые" политики не налаживали связи с Россией в последние годы, и это также может повлиять на курс нового правительства" , — допустил он.

По словам Ункауфа, соглашения могут измениться, даже если сторонники экологии не окажутся во главе коалиции.

"Вслед за формированием нового правительства последует пересмотр энергетической политики ФРГ в рамках новой зеленой парадигмы" , — подчеркнул он.

Ранее некоммерческая организация по защите окружающей среды Deutsche Umwelthilfe (DUH) направила запрос в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии с требованием оценить влияние"Северного потока-2" на экологию и пересмотреть выданные ранее разрешения. Экологи пообещали продолжить поиск законных методов предотвратить запуск газопровода.

Очередные парламентские выборы в Германии пройдут 26 сентября 2021 года. Избранные по их результатам депутаты бундестага 20-го созыва изберут нового федерального канцлера.