Китайская версия TikTok ввела ограничения для подростков

Приложение для коротких видео Douyin, китайская версия TikTok, ввело ограничения для подростков, сообщает УНИАН.

Теперь все пользователи младше 14 лет будут пользоваться приложением в "молодежном режиме". Таким образом владельцы соцсети хотят оградить молодежь от неприемлемого контента.

В "молодежном режиме" пользователи смогут проводить в приложении не более 40 минут в день и только с 6:00 до 22:00. Это ограничение стало самым строгим в истории платформы.

Популярное приложение WeChat также имеет "молодежный режим", который при включении ограничивает доступ к некоторым играм и функциям.

Ранее сообщалось, что теперь TikTok будет выявлять склонных к суициду пользователей и предоставлять им психологическую помощь. Также приложение собирается поддерживать людей, которые борются с расстройствами пищевого поведения.