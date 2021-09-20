Китайская версия TikTok ввела ограничения для подростков

Китайская версия TikTok ввела ограничения для подростков

Приложение для коротких видео Douyin, китайская версия TikTok, ввело ограничения для подростков, сообщает УНИАН.

Теперь все пользователи младше 14 лет будут пользоваться приложением в "молодежном режиме". Таким образом владельцы соцсети хотят оградить молодежь от неприемлемого контента.

В "молодежном режиме" пользователи смогут проводить в приложении не более 40 минут в день и только с 6:00 до 22:00. Это ограничение стало самым строгим в истории платформы.

Популярное приложение WeChat также имеет "молодежный режим", который при включении ограничивает доступ к некоторым играм и функциям.

Ранее сообщалось, что теперь TikTok будет выявлять склонных к суициду пользователей и предоставлять им психологическую помощь. Также приложение собирается поддерживать людей, которые борются с расстройствами пищевого поведения.

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