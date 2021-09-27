Американский диетолог назвала снимающий воспаление орех

Американский диетолог Тамар Сэмюэлс назвал грецкий орех лучшим средством для борьбы с воспалением, сообщает Лента.Ру.

Как отметила специалист, орехи — одна из самых здоровых закусок, особенно в дороге. Многие орехи богаты витаминами, питательными веществами, а также обладают противовоспалительным эффектом. К примеру, миндаль включает антиоксиданты, которые также помогают снять воспаление. Антиоксиданты защищают тело от окислительного процесса, повреждающего клетки и запускающего воспаление.

Диетолог добавила, что лучшим противовоспалительным средством являются грецкие орехи.

"Они содержат больше всего альфа-линоленовой кислоты, жирной кислоты омега-3" , — объяснила Сэмюэлс.

Эти орехи включают витамин Е и другие фитонутриенты, такие как фенольные кислоты, дубильные вещества и флавоноиды.

"Ежедневное употребление грецких орехов снижает концентрацию некоторых биомаркеров воспаления" , — рассказала она.

В день следует употреблять не более 60 граммов орехов. Суточной нормой является 30-50 граммов орехов, а больше 60 граммов — это «лишние калории».