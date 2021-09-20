Утепляемся и готовим зонтики: погода 20 сентября

Погода в Украине в ближайшие дни не порадует теплом и солнечной погодой. Во всех регионах ожидается похолодание и осадки, сообщает РБК-Украина.

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В понедельник, 20 сентября, на востоке страны пройдут кратковременные дожди, местами – сильные. Ночью в регионе от +6 до +12 градусов, днем прогреется до +11 +16 градусов, местами до +17 +19 градусов.

В южной части без существенных осадков, облачно. Ночью от +8 до +11 градусов, днем столбики термометров покажут от +16 до +19 градусов. В Крыму сухо, небольшая облачность, ночью +10 +12 градусов, днем +17 +19 градусов.

На севере страны похолодает, синоптики прогнозируют дожди. Ночью в регионе +6 +8 градусов, днем +10 +12 градусов.

В западной части сухо будет только в Черновцах, в остальных областях – дожди, местами сильные. Ночью в регионе от +5 до +8 градусов, днем прогреется до +10 +13 градусов.

В центральных областях синоптики прогнозируют дожди, ночью от +6 до +9 градусов, днем +11 +13 градусов.

Карта погоды в Украине на понедельник, 20 сентября

Погода в Киеве

20 сентября в Киеве будет идти дождь, ночью ожидается +7 +9 градусов, днем температура поднимется до +11 +13 градусов. Со вторника в Киеве похолодает еще сильнее, днем ожидается от +6 до +8 градусов и дожди.

Небольшое потепление в столицу придет только ближе к выходным. Дневная температура поднимется до +12 +14 градусов, но ожидаются осадки.

Карта погоды в Киеве до конца сентября

Автор: Анна Шиканова