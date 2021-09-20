"Отца иранской ядерной программы" застрелил робот-убийца - NYT

Агенты израильской спецслужбы "Моссад" якобы ликвидировали иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде с помощью робота. Он погиб в ноябре 2020 года на севере Ирана, сообщает РБК-Украина.

Автомобиль, в котором он находился, обстреляли из крупнокалиберного оружия.

Как отмечает The New York Times, израильские агенты использовали пулемет бельгийского производства, прикрепленный к роботизированному устройству. Оно весило около тонны, поэтому в Иран его ввозили по частям и собирали на месте. Затем робота-убийцу поместили в пикап.

В день операции грузовик ждал автомобиль Фахризаде на дороге. Робот выпустил по машине физика-ядерщика 15 пуль. После этого пикап дистанционно взорвали, но, по данным источников, уничтожить оружие полностью не получилось.

Иранские СМИ ранее писали, что ученого могли якобы убить из израильского оружия, управляемого через спутник.

По данным газеты, с 2007 года агенты "Моссада" убили шестерых иранских ядерщиков, которые работали с Фахризаде над созданием ядерной боеголовки. Убить Фахризаде, по данным источников, пытались ещё в 2009 году, но якобы из-за утечки информации операцию отменили. Ученого называли "отцом ядерной программы Ирана".

Готовить новую операцию Израиль начал в 2019 году, отмечает газета, после того как в 2018 году США вышли из ядерной сделки.

Автор: Артур Родивилов