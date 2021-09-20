Права на трансляцию турниров УЕФА перекроили ТВ-рынок

Megogo, лидер украинского сегмента интернет-ТВ, привлек к себе внимание значительной части украинской телеаудитории. После первых матчей с участием украинских футбольных команд в турнирах УЕФА многие болельщики с удивлением обнаружили, что трансляций в кабельных сетях нет, сообщает UBR.

Еще в начале года права на соответствующие телетрансляции выиграла компания Megogo, обойдя Oll.tv. Последняя, как и телеканалы "Украина", "Футбол 1/2/3", а также ряд других активов входят в "Медиа Группу Украина" (МГУ) Рината Ахметова.

Куда из "телека" делся футбол

За разъяснениями UBR.ua обратился в пресс-службу ОТТ-сервиса.

"Медиасервис Megogo – эксклюзивный транслятор матчей Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций УЕФА сезонов 2021-2024 годов в Украине. Медиасервису принадлежат все права, включая телевизионные" , – объяснили в компании.

Внимание редакции привлекла заметно подорожавшая "Максимальная" подписка данной медиаплатформы с ежемесячной абонплатой (на обычных, а не акционных условиях) в 299 грн.

В Megogo объяснили, что не поднимали цены, а "поменяли структуру подписок".

"Изменилось только то, что у нас стало значительно больше спорта", – заявил директор по стратегическому развитию Megogo Иван Шестаков.

Кроме уже упомянутых турниров УЕФА, компания стала "эксклюзивным транслятором" таких событий: La Liga, Ligue 1, Copa América, итальянская Серия А и Чемпионат Бразилии по футболу, бои Top Rank, K2 Promotions Ukraine, Bellator, киберспорт в партнерстве с Maincast и др.

"Этот контент мы добавили в подписку "Максимальная", и она стала стоить дороже" , – отметил Шестаков.

По его словам, если пользователям не нужен спорт, то они могут выбрать подписку "Оптимальная" (199 грн/мес.). В этом пакете есть все то же, что было раньше в "Максимальной", но – без спорта. А для любителей различных соревнований компания вывела на рынок отдельную подписку "Спорт" за 199 грн/мес. – можно смотреть исключительно спортивный контент, перечисленный выше.

До запуска новых тарифов, вступивших в силу со 2 августа, у компании ежемесячная подписка "Оптимальная" стоила 99 грн, а "Максимальная" – 197 грн.

ТВ, видео и кино уйдут в интернет

Что же касается других участников рынка, пересматривали ли они тарифы или же планируют это сделать в ближайшем будущем.

Директор компании Divan.TV Аркадий Канюка ответил отрицательно. Он заметил, что в связи с покупкой Megogo прав на трансляции турниров УЕФА, миграция потребителей на новые виды приема телесигнала ускорилась.

"Кабель потихоньку умирает. Потребители постепенно переходят на OTT/IPTV" , – подчеркнул он.

В Sweet.TV заявили, что у компании нет планов по пересмотру тарифов (пакеты у них стоят от 99 до 197 грн/мес.). К слову, директор данного онлайн-кинотеатра Александр Резунов недавно публично оценил ТВ-рынок в 15 млн домохозяйств.

"10 млн домохозяйств никогда не платили за телевидение – они являются перспективой развития стриминговых сервисов в Украине" , – заявил он.

По его словам, из указанного числа около 1,5 млн пользуется ОТТ-сервисами.

"К концу года должно быть 2 млн пользователей" , – спрогнозировал Резунов.

Эксперт назвал возглавляемую им компанию "№2 на рынке".

"Отстаем от Megogo, условно, где-то, наверное, в два раза, по моим подсчетам" , – заявил он.

Мало быть абонентом одной компании

Директор интернет-оператора "Паутина" Александр Арутюнян рассказал, что компания сотрудничает как с бывшим, так и настоящим обладателем прав на трансляции турниров УЕФА.

"У нас есть миграция абонентской базы – особенно "футболистов" – от Oll.tv к Megogo" , – поделился он своими наблюдениями.

Он также отметил один важный момент – у телеканалов "Футбол" (входит в МГУ Ахметова) остались права на показ матчей Чемпионата мира 2022 года, а также – Украинской премьер-лиги.

Поэтому болельщики вынуждены заказывать подписку у двух этих ОТТ-платформ. По его словам, Megogo или Volia TV, вероятно, договорились о некой колаборации. И если с ними интернет-провайдеры или операторы кабельного ТВ не нашли общий язык, то их абоненты не смогут смотреть матчи любимых команд.

Особенно это может "ударить" по жителям небольших населенных пунктов, где проникновение в домохозяйства "умных" телевизоров не такое высокое, как в крупных городах.