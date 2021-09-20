Замки и природа Карпат: красивые локации для путешествий осенью

Осень, без преувеличений, одно из самых красивых времен года. И в этот период точно не стоит сидеть дома на выходных. Ведь комфортная погода до сих пор позволяет открывать новые места, путешествовать и наслаждаться каждым днем, сообщает РБК-Украина.

Топ локаций в Украине, которые стоит посетить этой осенью.

"Замок Радомысль" неподалеку от Киева в сторону Житомира

Это частный музейный комплекс, находящийся всего в 100 километрах от Киева в направлении Житомира. Это будто во Франции XVII века.

Когда-то на месте замка располагалась Радомышльская папирня, и сейчас для посетителей даже проводят мастер-классы по изготовлению бумаги по старинной средневековой технологии. Кстати, бумага эта считается полностью экологичной.

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Также здесь находится единственный в мире Музей украинской домашней иконы и древностей.

Представьте только: он насчитывает более 5 тысяч единиц хранения. В замке можно увидеть огромную коллекцию предметов быта, видов транспорта, изобразительного искусства, которым 100-200 и даже 500 лет.

Идеальная локация с замком, мостами, водопадом, озером, скульптурами, старинными дверями и стенами, качелями, колоколами. Поэтому заранее освобождайте память на смартфоне, когда туда поедете! А еще на территории комплекса есть аутентичные кофейни, где можно хлебнуть вкусного кофе и перекусить.

Адрес: Житомирская обл. город Радомишль, ул. Плетенецкая, 15.

Каменец - Подольская крепость

Кто еще не был в Каменце-Подольском? Это настоящий европейский город с уютными кофейнями и ресторанчиками в центре, и на каждом шагу здесь можно найти какие-то исторические интересности. Кто-то пишет, что крепость была построена в XIV веке, а есть и версии, что это произошло в XI-XII веках.

wikipedia.org

И замок строился, а позже и достраивался, как своеобразный "каменный щит" Подолья.

Словом, здесь интересно даже просто пройтись и прогуляться, чтобы почувствовать особую атмосферу отдаленных времен. Но для тех, кто любит более информативный отдых, в замке проводят различные экскурсии, в том числе и театрализованные. Также здесь есть традиционные развлечения: можно поездить верхом, пострелять из арбалета, отчеканить монету и не только.

Сама крепость стоит на своеобразном острове, окруженный Смотрицким каньоном. Выглядит очень живописно.

Адрес: Хмельницкая обл., город Каменец-Подольский, ул. Замковая, 1.

Скальный комплекс Тустань, служивший таможней

Тустань – средневековая наскальная крепость-град и таможня ІХ-ХVІ веков. Высота этой местности - от 500 до 900 метров! Это историческая и при этом очень красивая локация. Сейчас Тустань – это остатки древнерусского оборонного комплекса, находившегося на скалах.

Тогдашние строители действительно постарались и очень искусно соединили камень с деревом. То есть на скалах буквально "нарастили" деревянные конструкции, вмонтировав их в специальные углубления. Способ строительства Тустани в целом не имеет аналогов в мире.

фото: предоставлено РБК-Украина Алексеем Комаровским

Ожидаемо, к нашему времени деревянная застройка не сохранилась, но на скалах до сих пор заметны выдолбленные пазы. И круто, что как раз по этим следам исследователи смогли воссоздать оригинальный вид крепости.

Сама история места очень интересна. Тустань была и оборонительной крепостью, и центром волости, и даже таможней. Когда-то здесь проходил торговый путь, по которому возили соль в Западную Европу. Поэтому во время археологических раскопок здесь нашли кучу интересного. И если вам такое по нраву, можно посмотреть на находки в мультимедийном музее Тустани.

Фото: предоставлено РБК-Украина Алексеем Комаровским

Очень важно - дорога туда замечательная, новая и отремонтированная, поэтому даже моя низкая машина со спортивными дисками проехала без проблем. Инфраструктура на этой локации удобна: паркинг, фуд-зона под открытым небом, очень чистые и современные туалеты, и фото у вас будут просто огонь!

Адрес: Львовская область, Сколевский район, село Урич, ул. Тустанская.

Реабилитационный центр бурого медведя

Он находится в Национальном природном парке "Синевир" Закарпатской области. Здесь живут такие персонажи, что ваше сердце екнет.

фото: предоставлено РБК-Украина Алексеем Комаровским

Название локации говорит сама за себя – в этом месте реабилитируют бурых медведей, которые подверглись жестокому обращению, были конфискованы или пострадали от стихийного бедствия.

Здесь им максимально подходят климатические условия, за ними хорошо ухаживают, приспосабливают к жизни в естественной среде. Территория центра – 12 га, включая лес и водоемы. Кстати, неподалеку находится и довольно популярный среди туристов водопад Шипот. Поэтому можно включить в путешествие сразу несколько точек, конечно, не забывая и об озере Синевир.

Адрес: Закарпатская область, Синевирская поляна.

Автор: Катерина Гончарова