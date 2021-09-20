"Слуга народа" проведет вечером заседание фракции

Фракция "Слуга народа" проведет заседание в понедельник, 20 сентября, вечером, написала пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня в 19:00 состоится заседание фракции "Слуги народа". В повестке дня заседания финальные редакции и процедура рассмотрения законопроектов 5599 и 5600, а также кадровые вопросы, в том числе, вопрос назначения нового председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности" , – написала она в понедельник утром.

Также Палийчук напомнила, что в 18.00 состоится заседание политсовета партии по выдвижению кандидата по 184-му округу, председателя Херсонской ОГА Сергея Козыря.