Резкое похолодание: чего бояться автомобилисту

Столбик термометра после тридцатиградусной жары падает вдруг до 4 – 7°С, и мы растерянные стоим перед шкафом с одеждой: ничего к такой прохладе не готово. А как оно – пережить такие перепады автомобилю, сообщает 24 Канал.

Вообще-то, исправному автомобилю ни резкие, ни плавные похолодания не страшны. Но, к сожалению, на новой технике ездит подавляющее меньшинство населения, поэтому почти каждому украинскому автовладельцу здесь есть о чем поговорить.

Первое похолодание иногда происходит задолго до наступления настоящих холодов. Владельцам старых машин стоит помнить о таком сюрпризе.

Определенные проблемы технического характера при снижении температуры могут случиться. Но первые осенние похолодания – также сигнал рядовому автомобилисту о том, что надо выполнить некоторые процедуры. Поговорим о первом и о втором.

Запотевание окон – одна из главных проблем холодного сезона для автомобилиста. Поэтому машина должна быть готова к ней.

Итак, если вы увидели на градуснике за окном падение летней температуры на десяток градусов (а лучше – за день до того), вам надо:

Проверить, как работает система вентиляции: дует ли вентилятор на лобовое стекло, забирается ли воздух именно с улицы (т.е. выключается ли режим рециркуляции), опускается ли стекло у водителя. Конечно, там, где есть кондиционер, он должен работать. Дело в том, что с наступлением холодов обязательно начнут запотевать окна, и для сохранения обзорности должны быть готовы все технические средства.

Протестировать систему отопления – хорошо ли "печка" прогревает воздух, во все ли дефлекторы он подается в горячем виде. Ведь за лето может "завоздушиться" теплообменник, могут "закиснуть" задвижки воздуховодов или сломаться пластиковые детали их приводов.



Прислушиваться к поведению двигателя, когда он стартует и когда только запустился после холодной ночи. Относительно низкая температура – хороший тестер для системы смазки, гидрокомпенсаторов ГРМ, натяжителя цепи, свечей и их проводов. Когда в этих узлах и системах что-то не так, стоит сделать профессиональную диагностику.

Если вы еще не сделали сезонную генеральную уборку в салоне, самое время готовиться к ней с возвратом теплых дней бабьего лета. Особенно надо спешить, если планируется влажная уборка с химчисткой или пеной – ведь для высыхания мокрых кресел и ковров на полу нужны теплые и солнечные дни.

Если вы обычно покрываете кузов на зиму защитным воском, можно уже готовиться к этой процедуре. Ведь большинство таких полиролей рассчитаны на использование при температуре не ниже +10°С и к тому же в тени. То есть если впереди только прохладные дни, даже солнце вам не поможет – или придется искать гараж, который еще не успел остыть.

Начинайте вырабатывать летнюю жидкость из бачка омывателя. Так или иначе, но "незамерзайка" должна быть в вашей системе заранее. Иначе потом придется потратить немало времени на удаление льда, а то и на ремонт насоса.

Приготовьтесь заменить щетки стеклоочистителей. Вскоре их роль в безопасности движения значительно возрастет, а на холоде старые резиновые реснички частично теряют свои функции.

Ответственные автовладельцы покупают новые стеклоочистители каждый сезон, и по большому счету, они правы: от щеток зависит безопасность движения

Собственно, перечень задач, стоящих перед вдумчивым автомобилистом накануне зимнего сезона, гораздо шире. Поэтому первое похолодание должно стать как минимум первым звоночком по этому поводу. Отметим, что автомобиль в хорошем техническом состоянии требует меньших хлопот по подготовке к зиме.