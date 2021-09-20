Скрытые полезные функции приложения monobank

В monobank постоянно появляются новые функции, которые остаются скрытыми из-за охвата небольшого количества клиентов, сообщает UBR.

Одна из них – режим "инкогнито". Он позволяет зайти в приложение в режиме, когда скрыты все чувствительные данные. Включается двойным тапом на баланс или долгим тапом на иконку при входе в приложение, рассказал сооснователь monobank Олег Гороховский.

Если нажать на сумму баланса в деталях транзакции, она скрывается – это удобно, когда клиент отправляет кому-то скриншот платежа.

Также для клиентов банка доступны следующие скрытые функции:

Копирование номера карты в приложении – нужно прижать номер. Копирование номера карты с SMS в приложение для перевода средств. Выбор карты получателя денег при зажатии долгим тапом на имени в телефонной книге. При создании платежа клик на значке валюты даст возможность выбрать, в эквиваленте какой валюты нужно отправить платеж. Shake to Pay – если потрясти телефоном, то появится поиск того, кто поблизости. Если другой человек тоже потрясет телефоном, вы увидите друг друга и можете сделать перевод, не выясняя номер карты. Перевод с помощью андроид-смартфона с NFC: карту monobank поднести к телефону и немного подержать, откроется приложение в режиме перевода на эту карту. Больше курсов валют можно увидеть, нажав на курсы в разделе "Еще". Когда клиент находится в другой стране, вверху приложение заменит курсы на соответствующее государство.

Также в приложении можно активировать игры. Так, если нажать на ракету, которая появляется при обновлении выписки, начнется игра Space Invader. А в случае долгого зажатия картинки созданной "Банки", начнется новая игра с "поеданием" украинских банков и НБУ.