Названы сроки официального запуска Strarlink

Официальный запуск спутникового сервиса Starlink намечен на октябрь. Об этом в своем Twitter заявил руководитель SpaceX Илон Маск, сообщает Лента.ру.

Отвечая на вопрос пользователя соцсети о том, когда состоится публичный запуск Starlink, Маск написал «в следующем месяце», очевидно имея в виду октябрь. Судя по всему, с этого срока сервис по обеспечению интернет-соединения через спутники выйдет из стадии бета-тестирования.

По словам журналистов издания Engadget, на сегодняшний день аудитория Starlink охватывает жителей Северной Америки, части Европы, Австралии, Новой Зеландии и Чили. В ближайшее время доступ к названному сервису появится в Мексике и Японии, также компания Маска уже зарегистрировала дочерние предприятия в Южной Африке и Филиппинах.

При этом специалисты скептически оценивают амбиции Илона Маска, ставя под сомнение оптимистичные графики запуска.