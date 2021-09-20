Арестович раскрыл тему речи Зеленского на Генассамблее ООН

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что глава государства Владимир Зеленский посвятит часть своей речи на Генеральной ассамблее ООН привлечению жителей оккупированных территорий к выборам в Госдуму РФ, сообщает Новое время.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Дом".

"Думаю, что в речи президента на Генассамблее ООН будет дана политическая оценка этому привлечению. И что касается мер на уровне украинского государства, то, как известно, Совет национальной безопасности и обороны 17 сентября ввел санкции против тех людей, которые организовывают и проводят такие выборы" , — заявил Арестович.

В то же время, советник Андрея Ермака и представитель Украины в ТКГ подчеркнул, что многих жителей оккупированных территорий заставили проголосовать на выборах в России.

"Есть люди, которые вынуждены это сделать, чтобы не остаться без работы. Те же самые бюджетники, которых ставят на оккупированных территориях в очень жесткое положение: не голосуешь — ты без работы. А возможно, тебя еще будут преследовать. Есть люди, которые добровольно взяли и пошли.