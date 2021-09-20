Диабет несет высокий риск тяжелого течения COVID-19

Сахарный диабет является преимущественно фактором риска тяжелого течения заболевания COVID-19, сообщает Укринформ.

Об этом свидетельствует исследование Медицинского университета Инсбрука (Австрия).

"Нам удалось подтвердить, что сахарный диабет является основным фактором риска для пациентов в отделениях интенсивной терапии, а также то, что смертность COVID-больных с высоким HbA1c на аппаратах искусственной вентиляции легких выросла" , — заявил руководитель исследования Михаэль Йоаннидис.

В общем медики исследовали данные 350 пациентов с федеральной земли Тироль. В 30% тяжелобольных был диабет и они о нем знали. В то же время у 85% больных, находившихся в отделении интенсивной терапии, был повышен уровень гликированного гемоглобина (HbA1c), однако только треть этих пациентов знали об этом.