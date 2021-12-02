Лекарства, которые могут создавать побочные эффекты на глаза

Лекарства, которые могут создавать побочные эффекты на глаза

Различные виды лекарств могут обернуться различными последствиями для органов зрения. Так, распространенное ощущение сухости глазного яблока может быть обусловлено борьбой с холестерином и другими недугами, сообщает Країна здоров'я.

"Это могут быть препараты для снижения холестерина, антидепрессанты, препараты для снижения давления, мочегонные препараты, антигистаминные препараты, применяемые при аллергии", - говорят эксперты.

В свою очередь, препараты направлены на корректировку работы органов желудочно-кишечного тракта, некоторые разновидности антибиотиков, а также противовоспалительные нестероидные медикаменты для спины и шеи могут стать причиной увеличения чувствительности к свету.

Сердечные лекарства и болеутоляющие нередко приводят к появлению размытости объектов, а антиаритмические - к возникновению цветных кругов вокруг источников света.

На фоне бронхиальной астмы принятия кортикостероидов может привести к глаукоме. Именно поэтому, в таком случае принимать медикаменты следует не только под наблюдением врача, но и офтальмолога.

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