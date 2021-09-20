Офтальмологи рассказали о лекарствах, которые могут создавать побочные эффекты на глаза

Различные виды лекарств могут обернуться различными последствиями для органов зрения. Так, распространенное ощущение сухости глазного яблока может быть обусловлено борьбой с холестерином и другими недугами, сообщает Країна здоров'я.

"Это могут быть препараты для снижения холестерина, антидепрессанты, препараты для снижения давления, мочегонные препараты, антигистаминные препараты, применяемые при аллергии", - говорят эксперты.

В свою очередь, препараты направлены на корректировку работы органов желудочно-кишечного тракта, некоторые разновидности антибиотиков, а также противовоспалительные нестероидные медикаменты для спины и шеи могут стать причиной увеличения чувствительности к свету.

Сердечные лекарства и болеутоляющие нередко приводят к появлению размытости объектов, а антиаритмические - к возникновению цветных кругов вокруг источников света.

На фоне бронхиальной астмы принятия кортикостероидов может привести к глаукоме. Именно поэтому, в таком случае принимать медикаменты следует не только под наблюдением врача, но и офтальмолога.