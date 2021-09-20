Тина Кароль показала редкие фото с мамой

Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками редкими снимками, на которых засветила свою маму Светлану Либерман. Сначала женщина позировала с десертом в руках, а затем вместе с дочерью, сообщает Обозреватель.

Соответствующие фото артистка опубликовала на странице в Instagram-stories(чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Кадры исполнительница разместила в честь дня рождения мамы.

На одном из фото Светлана Либерман позировала с десертом в руках, из которого горела праздничная свеча. На другом снимке Кароль прогуливалась по улице с мамой и в это время сделала селфи. Светлана была одета в серый костюм, а сама певица засветилась без макияжа и в домашнем образе.

Светлана Либерман – мама Тины Кароль. Источник: Скриншот